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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تعليم جنوب سيناء تنفذ إخلاء قياسيا في أقل من دقيقتين

جانب من خطة الإخلاء
جانب من خطة الإخلاء
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نفذت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الأحد، خطة الإخلاء وقت الكوارث والأزمات بحضور الرائد خالد طاهر عكاشة نائبا عن المستشار العسكري ورئيس قسم الدفاع الشعبي العسكري وعزت الصغير مسؤول أمن المديرية، و أسامة سمير مساعد مسؤول أمن المديرية.

وجرى تنفيذ خطة الإخلاء بالسيناريو التالي تكليف مديري الإدارات النوعية ورؤساء الأقسام بالمديرية بإخلاء إداراتهم فور سماع الإنذار، ثم النزول عبر السلم المخصص وقت الأزمات والكوارث والتوجه لمنطقة التجمع، وقد جرى الوصول للمدى القياسي أثناء الخطة كما جرى الإخلاء ب (2) سلم وعدد (2) مخرج طوارئ، والتزم العاملون أثناء تنفيذ الخطة بالمخارج المخصصة للطوارئ والسلالم المخصصة لكل جناح مما أسهم في جعل الإخلاء آمنا وبدون خسائر مادية وبشرية، وقد حقق الإخلاء نظرا لظروف المبنى والكثافة النتيجة المستهدفة بمدة دقيقتين ونصف.

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- مديرية التربية والتعليم جنوب سيناء تنفيذ سيناريو إخلاء المستشار العسكري - طور سيناء