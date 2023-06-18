محافظ "خيرسون": انتهت المرحلة النشطة من الفيضان بالمقاطعة

قال القائم بأعمال محافظ مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، إن المرحلة النشطة من الفيضان في منطقة خيرسون، مرت وانتهت وانحسرت المياه.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وأضاف: "في مدينة نوفوكاخوفسكايا وبلدية أليشكوفسكي، انحسرت المياه بشكل كامل. وفي مدينة غولايا بريستن يبلغ منسوب المياه، خمسة سنتيمترات. تخلصت من المياه 36 ٪ من أصل 23 ألف منزل غمرتها المياه. وخلال اليوم الماضي ، انخفض منسوب المياه في خزان كاخوفكا بشكل حاد - بأكثر من أربعة أمتار".

وأشار سالدو إلى أنه من المتوقع، أن يتم التراجع الكامل للمياه في مجمع التخزين المائي التابع لمحطة كاخوفسكايا مع حلول يوم 19 يونيو.

ووفقا له، تم خلال فترة الطوارئ، إجلاء حوالي ثمانية آلاف شخص من بينهم 581 طفلا و 280 شخصا من العاجزين، من المناطق المغمورة. وقامت السلطات بنقل ألفي شخص من الذين تم إجلاؤهم إلى مراكز إيواء مؤقتة. وتم نقل 107 أشخاص إلى المستشفيات والمؤسسات الطبية.

وتقوم السلطات بحملة تطعيم للسكان ضد الأمراض المعدية- على سبيل المثال تم يوم أمس تطعيم 420 شخصا، وبشكل إجمالي وصل هذا الرقم حتى الآن إلى 1.8 ألف شخص.