البورصة: موعد أسبوعي ثابت لاجتماع اللجنة المختصة بشهادات الإيداع الأجنبية

قالت إدارة البورصة المصرية، إن الموعد الأسبوعي الثابت لاجتماع اللجنة المختصة باعتماد عمليات التحويل في إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الأجنبية (GDRs)، هو أول يوم عمل من كل أسبوع، مشيرة إلي ضرورة مراعاة من جميع أطراف عمليات تحويل شهادات الإيداع الأجنبية وإعمال شئونهم على هذا الأساس.

وأضافت البورصة في بيان اليوم، أن الاجتماع الاسبوعي للجنة يأتي في إطار التواصل المستمر مع كافة أطراف السوق، وحيث شهدت الفترة الماضية زيادة ملحوظة في عمليات التحويل المتمثلة في إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الأجنبية (GDRs) مقابل الأوراق المالية المصرية المقيد جزء منها على شكل شهادات إيداع.

وأوضحت البورصة، أن الهدف الرئيسي من تحديد موعد ثابت هو مساعدة المستثمرين وشركات الوساطة وكافة الأطراف على تنظيم وتيرة العمل لما فيه صالح السوق.

وجدير بالذكر أن اللجنة المختصة بشهادات الإيداع الأجنبية تناقش عمليات التحويل التي تستلم البورصة طلباتها من الأطراف المعنية، على أن تستوفي كافة الشروط وفقا للقواعد المقررة وخلال المواعيد التي تحددها إدارة البورصة.