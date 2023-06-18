غدا.. أجمل أغاني العندليب الأسمر في صالون أوبرا دمنهور الثقافي

يستضيف صالون أوبرا دمنهور المطرب والملحن الكبير إبراهيم نصير في حوار يديره الشاعر الكبير أحمد يحيى في السابعة مساء يوم الاثنين 19 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، ومن إعداد الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافي والفكري، بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان عبد الحليم حافظ، وفى إطار الدور الفني والثقافي المتميز الذي تلعبه دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقي.

يدور اللقاء حول أهم أعمال العندليب الأسمر ، ومحطات حياته التي جعلت منه فناناً كبيرا، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مسيرته الفنية، مع الإشارة إلى تجربته السينمائية التى قدم خلالها العديد من الأغاني الناجحة.

ويتضمن الصالون باقة متنوعة من أجمل القصائد والأغانى التى قدمها العندليب الأسمر منها : جبار - أى دمعة حزن لا - قارئة الفنجان - أحبك - يا مالكا القلب - زى الهوى - على حسب وداد قلبي .

من الجدير بالذكر أن الفنان إبراهيم نصير هو مطرب وملحن درس بأكاديمية الفنون ، وقد شارك بالغناء في العديد من الحفلات الناجحة منها حفل ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ بالمسرح الصغير بالأوبرا ، وقام بتلحين العديد من الأغاني التى غناها كبار الفنانين.