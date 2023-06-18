كارمن سليمان تتخطى الـ7 ملايين بكليب "يا جمالك"

تخطت الفنانة كارمن سليمان ال7 ملايين مشاهدة بكليب أغنية "يا جمالك" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "يا جمالك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، مكس وماستر ماهر صلاح، ومن إنتاج سي إس ميوزك مصطفى جاد.

وتقول كلمات الأغنية:" في عنيا يا حبيبي.. إنت احلي من الناس جميعهم

حضورك، ظهورك، ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم..".

يذكر أن كارمن سليمان قالت مؤخرا خلال لقائها ببرنامج «أجمد 7»: «أحتفل هذا العام بـ10 سنوات على مشواري الفني وقررت كل الأغاني التي ستطرح هذا العام تكون ضمن ألبوم ولكن ستطرح بشكل منفرد على مدار السنة».

وعن أشهر الأغاني التي تعد علامات في مسيرتها الفنية، قالت كارمن «أغنيات كثيرة وأبرزها لما تشوف عينك وهي كلمات أمير طعيمة، وربنا يخليك لقلبي، ولينا رقصة».

https://youtu.be/NOQsLM0xJw4