الثانوية العامة 2023.. تباين آراء الطلبة حول مستوى اللغة العربية في دمياط

تباينت آراء طلبة الثانوية العامة في محافظة دمياط حول مستوى امتحان اللغة العربية أول ، حيث أكد الطلبة أن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط .

وقال حسن عبده ، أن الامتحان بالفعل في متناول الطالب المتوسط ولكنه كان يحتاج إلى وقت أطول من المخصص له .

وقامت طلاب غرفة عمليات اتحاد طلاب مدارس محافظة دمياط برصد آراء الطلبة حول مستوى الامتحان والتي تباينت حول كونه متوسط السهولة ولكنه يحتاج إلى وقت أطول.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،رؤساء الوحدات المحلية للمدن بمتابعة سير الامتحانات الثانويه العامة بالمراكز والمدن من خلال جولات ميدانية لتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان إلى جانب توجيه فريق العمل بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.

قام رؤساء الوحدات المحلية للمدن بالمرور علي عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وفى هذا السياق، وجهت "المحافظ " بتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب والقائمين على الامتحانات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظام سير الامتحانات، مؤكدة أيضًا على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الموقف أولا بأول و التعامل مع أى شكوى قد تطرأ فورًا.