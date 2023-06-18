الإمارات تدين هجوما إرهابيا على مدرسة في غرب أوغندا

أدانت الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة في غرب أوغندا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية أوغندا ولشعبها الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان 42 تلميذا لقوا مصرعهم في هجوم إرهابي بمدرسة في غرب أوغندا أمس السبت.