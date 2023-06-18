الثانوية العامة 2023.. انتظام العمل داخل لجان الامتحانات بالغربية دون معوقات

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية في تصريحات له اليوم الاحد أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 بدأ بدون أن تسجل غرف العمليات سواء المتواجدة في الإدارات التعليمية الـ10 أو غرفة العمليات الرئيسية المتواجدة في المديرية أي شكاوى أو معوقات في دخول الطلاب وبدأ الامتحان وسط أجواء طبيعية وذلك وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لتأمين ماراثون الامتحانات.

وقال ناصر حسن إن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة 2023 بمحافظة الغربية 41 ألفا و41 طالبا وطالبة 22 ألفا و606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم و4 آلاف و977 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية قسم رياضة و13 ألفا و348 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية و110 طلاب للدولي» وذلك داخل 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، و59 لجنة موزعة على قطاع المنصورة.