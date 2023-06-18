إحباط محاولة 4 أشخاص التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر

أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة محاولة 4 أشخاص التنقيب عن الآثار داخل ورشة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

التنقيب عن الآثار

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة لتصنيع الجلود بدائرة القسم.

استهداف الورشة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المُشار إليها وأمكن ضبط (مالك الورشة ، و 3 أشخاص آخرين "لإثنين منهم معلومات جنائية").. حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 1,5 × 1,5 متر بعمق 2 متر - أدوات حفر وتنقيب)، وبمواجهتهم أقر أحدهم بالاستعانة بباقى المتهمين للقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وبمواجهتهم أيدوا ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.