تعهد أمريكي بتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي بأفريقيا جنوب الصحراء

الأحد 18/يونيو/2023 - 10:02 ص

أعلن مرفق المياه الإفريقي – التابع للبنك الإفريقي للتنمية - تعهد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم ثلاثة ملايين دولار للنفاذ بمشاريع المياه والصرف الصحي في إفريقيا جنوب الصحراء.

والبنك الإفريقي للتنمية في بيان أن الولايات المتحدة تهدف في إطار استراتيجيتها 2022 - 2027، إلى إمداد 22 مليون شخص بمياه الشرب المأمونة والصرف الصحي على مدى خمس سنوات.

وأوضح أن مرفق المياه الإفريقي قدم منح منذ إنشائه، توازي 205 ملايين يورو وضخ استثمارات بقيمة 1.7 مليار يورو في قطاع المياه والصرف الصحي.

ونوه البنك في بيانه بافتقار إفريقيا جنوب الصحراء إلى المياه والصرف الصحي، إذ يفتقر حوالي 400 مليون شخص إلى خدمات إمدادات المياه الأساسية، في حين أن أكثر من 700 مليون شخص لا يحصلون على الصرف الصحي اللائق، وما زال ما يقرب من 200 مليون شخص يقضون حاجتهم في العراء، ولا يستطيع 750 مليون شخص الوصول إلى النظافة.

ودعا البنك الإفريقي للتنمية إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق في إمدادات المياه والصرف الصحي، وتحسين إدارة موارد المياه وعملياتها، وتصميم البنية التحتية المقاومة للمناخ لتحقيق الأمن المائي والصرف الصحي.

