الثانوية العامة 2023 .. رؤساء المدن في جولات ميدانية لمتابعة الامتحانات بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،رؤساء الوحدات المحلية للمدن بمتابعة سير الامتحانات الثانويه العامة بالمراكز والمدن من خلال جولات ميدانية لتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان إلى جانب توجيه فريق العمل بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.

قام رؤساء الوحدات المحلية للمدن بالمرور علي عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وفى هذا السياق، وجهت "المحافظ " بتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب والقائمين على الامتحانات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظام سير الامتحانات، مؤكدة أيضًا على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الموقف أولا بأول و التعامل مع أى شكوى قد تطرأ فورًا.

كما تم إعداد خطط تأمين اللجان من الخارج بعد أن تم المرور الميداني على مقار لجان الامتحانات للتأكد من جاهزيتها ورفع مستوى النظافة العامة بها، بجانب توفير مختلف وسائل الإنارة والتهوية المناسبة، مع توفير مبردات مياه الشرب .



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