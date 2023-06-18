الطيران الحربي الروسي يوجه 8 ضربات ضد القوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك

الأحد 18/يونيو/2023 - 08:56 ص

أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة "غرب" بالجيش الروسي سيرجي زيبنسكي، بأن الطيران الحربي الروسي وجه 8 ضربات بالقنابل والصواريخ ضد القوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك.

وأضاف زيبنسكي - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أن مروحياتنا من طراز "كا-52 " و"مي-28"، وكذلك قاذفاتنا من طراز "سو-25"، وجهت 8 ضربات بالقنابل والصواريخ ضد تجمعات عناصر وأسلحة القوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك.

وأشار إلى أن قوات مجموعة "غرب" دمرت مواقع أوكرانيا على اتجاه كوبيانسك في منطقة ستاروفيروفكا بقذائف راجمات الصواريخ من طراز "تورنادو-إس".

أما في منطقة دفاع جيش الدبابات الأول، قال زيبنسكي "إن مدفعية المجموعة الروسية فتحت نيرانها وقضت على مجموعة تخريب واستطلاع من اللواء الميكانيكي الأوكراني رقم 32، كما أحبطت ثلاث محاولات لمبادلة العناصر في القوات الأوكرانية على الخط الأمامي في منطقتي بيرستوفسكي وستيلماخوفكا، علاوة على ذلك، استخدمت القوات الروسية في منطقة المركز السكني كيسلوفكا، مدافع الهاون ودبابات "تي-72" لقصف مواقع أوكرانيا، التي تكبدت خسائر إجمالية، بلغت فصيلة من العناصر وناقلة جند مدرعة وشاحنة عسكرية.

وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش الروسي اليوم إحباط محاولتين للهجوم من جانب القوات الأوكرانية على محور زابوروجيا.

وقال أوليج تشيخوف رئيس المركز الصحفي لمجموعة "شرق" بالجيش الروسي ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن قواتنا أحبطت هجوما لقوات كييف في منطقة ليفادني وتم تدمير دبابتين وعربتي قتال مصفحتين وحوالي 70 % من قوات كييف.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن القوات الروسية تمكنت أيضا من صد هجوم ثان على مركز سكني في منطقة "بياتيخاتكي"، ما أسفر عن تدمير أكثر من 10 دبابات والعديد من المدرعات والقضاء على عدد كبير من القوات الأوكرانية.