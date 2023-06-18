بالفيديو.. الفنانة غادة إبراهيم تكشف العمل الذي تسبب في طلاقها

الأحد 18/يونيو/2023 - 06:31 ص

ذكرت الفنانة غادة إبراهيم عن سبب طلاقها من زوجها، مؤكدة أنه كان بسبب مشهد مثير لها في فيلم "الإمبراطورة".

سبب طلاق غادة إبراهيم

وأوضحت غادة ابراهيم خلال لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، أنها قدمت مشهدا مثيرا واحدا خلال مشوارها الفني قائلة: “ده المشهد الوحيد اللي عملته في حياتي”.

وأضافت: “كان فيلم الإمبراطورة مع الفنانة العظيمة نادية الجندي والمخرج علي عبد الخالق، وأنا ساعتها كنت في خلافات مع زوجي وكنا متفقين على الانفصال، والحمد لله المشهد ده عجل في الانفصال، والمشهد ده مكنش مكتوب بالشكل اللي ظهر على الورق، بس المخرج علي عبدالخالق حط التحابيش، وزوجي بعدها طلقني فورا”.

وتحدثت الفنانة غادة إبراهيم عن شيرين عبد الوهاب، قائلة: "شيرين عبد الوهاب متسرعة في قراراتها وجوازاتها، وهي عاطفية أوي زيادة عن اللزوم والكلمة الحلوة بتجيبها بسرعة.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وأضافت من خلال لقائها مع نزار الفارس قائلة: "والجمهور الحقيقي اللي بيحب شيرين هيفضل يحبها لو هي إيه، وأنا مش شايفة أن شيرين وحسام مش لايقين على بعض، بس هي ممكن تكون هي شايفة حاجات إحنا مش شايفينها.

وكشفت الفنانة غادة إبراهيم عن قصة الحب التي جمعتها بأحد أقارب الراحل صدام حسين، قائلة: "دي قصة كانت عاملة زي غرام وانتقام، واتفقنا على الجواز، وهو كان متجوز وقال لمراته، وكان عنده ولد”.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس: “وهو كان قريب صدام حسين، وهو قال لأسرته إنه هيتجوز وقتها.. أنا كنت لسة بعمل إعلانات، وأقسم بالله عرَّفته على ماما، وخلاص اتفقنا على الجواز والمكان اللي هنعيش فيه، وكان كريم لي، وجاب لي الماس وذهب، وفجأة اتنقل من مكانه.. أقسم بالله”.

و أكملت: "وفجأة كلمني وهو منهار، وقال لي: أنا انتقلت من مكاني، وسافرت، وقال لي إنه حصل له مشاكل، بس سابلي عربيته، ولما سافر خلف توأم وسماهم غادة وعلي.

وكانت الفنانة غادة إبراهيم قد علقت على رد فعل الجمهور في وقت سابق، بعد برومو حلقتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس الذي تصدر التريند قبل عرض الحلقة كاملة.