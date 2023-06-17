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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بقيادة رونالدو.. منتخب البرتغال يضرب البوسنة بثلاثية في تصفيات يورو 2024

رونالدو في مباراة
رونالدو في مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك
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حقق منتخب البرتغال فوزًا على نظيره البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب النور ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وقاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال للفوز على البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة رقم 199 له مع منتخب بلاده.

وتواجد رونالدو في التشكيل الأساسي لمنتخب برازيل أوروبا، وشارك في دقائق اللقاء كاملة حتى نهايته.

وسجل برناردو سيلفا هدف المنتخب البرتغالي في الدقيقة 44 بعد تمريرة حاسمة من برونو فيرنانديز، بدأها كريستيانو رونالدو.

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهدف الثاني في الدقيقة 77 من صناعة زميله روبن نيفيز، الذي حل بديلًا في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

كما عزز برونو فيرنانديز فوز منتخب البرتغال بهدف ثالث في الدقيقة 90+3 من تسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، حافظ منتخب البرتغال على صدارته للمجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2024 برصيد 9 نقاط، فيما حل منتخب البوسنة والهرسك في المركز الرابع وفي رصيده 3 نقاط.

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