ملتقى تيك توك الإبداعي يوفر لمحة على مستقبل المحتوى لتحفيز الابتكار

استضافت تيك توك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملتقى تيك توك الإبداعي ضمن تيك توك لاونج في مدينة دبي للاستوديوهات، حيث وفرت لمحةً على مستقبل صناعة واستهلاك الترفيه. وجمعت الفعالية منشئي محتوى وشركاء وجهات إعلامية للكشف عن دور تيك توك في إعادة صياغة مشهد الترفيه وتحفيز الابتكار في القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسلطت الفعالية الضوء على تيك توك بصفتها المنصة الشاملة لاستكشاف أحدث الأفلام ومهرجانات الأفلام وفعاليات الجوائز والرسوم المتحركة والأنمي والبوكادست، وأخبار المشاهير والترفيه. ويتضمن التطبيق محتوى متنوعاً ساهم في إحداث نقلة نوعية في مشهد الترفيه، بما في ذلك #WhatToWatch، والأنشطة الرمضانية، والمحتوى الخاص بجائزة أوسكار ومهرجان كان السينمائي، ومقاطع التمثيل بما فيها #ALister، فضلاً عن محتوى فرقة BTS.

وتعرّف الحاضرون في الملتقى على كيفية النمو من خلال المحتوى غير المدفوع على تيك توك، بالاستفادة من أدواته وموارده، من بينها ميزة الشاشة الخضراء، والبث المباشر، والمهام المُبرمجة مسبقاً، وقدرات البحث، وبما ينسجم مع إرشادات مجتمع المنصة. وتضمن الملتقى محطات عديدة، بدءاً من ورش عمل بإشراف خبراء، ووصولاً إلى شروحات عملية، حيث استفاد الحاضرون من تحليلات قيمة تسهم في تعزيز حضورهم وتأثيرهم على المنصة. ويبدأ المرح على تيك توك بمجرد الانضمام، إذ يمكن للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بأريحية وبطريقة إبداعية، بفضل طبيعة المنصة الإيجابية والداعمة.

قالت كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشئون العمليات والتسويق لدى منصة تيك توك: "شكل ملتقى تيك توك الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رحلةً فريدةً إلى مستقبل عالم الترفيه. وتجمع منصتنا عناصر الإبداع والابتكار والتواصل، وتشكل بوابةً لإعادة صياغة معاني الترفيه في العصر الرقمي. واكتسب الحاضرون تحليلات قيمة حول كيفية الاستفادة من أدوات منصة تيك توك ومواردها لإنشاء مجتمعات تفاعلية والاحتفال بتنوعها المذهل".