فوز 9 مرشحين بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية

أعلن مدحت عادل حجاج رئيس لجنة الانتخابات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، عن فوز 9 مرشحين من أصل 11 مرشحًا تقدموا للمنافسة على 9 مقاعد لعضوية مجلس إدارة الغرفة لدورة 2023-2027م.

وهم كلاً من:

أحمد الوكيل 956 صوتا

عمرو مصيلحي 950 صوتا

أحمد صقر 945 صوتا

محمد فتح الله 941 صوتا

ياسر المناويشي 938 صوتا

أحمد حسن 936 صوتا

عمر الغنيمي 936 صوتا

محمد حفني 929 صوتا

شريف بقطر 915 صوتا.

بينما حصل المرشح حازم المنوفي على 101 صوت وإبراهيم أبو الحسن على 102 صوت.

وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 961 صوتًا والأصوات الباطلة 69 صوتًا، وإجمالي الأصوات 1030 صوتًا.

وكان قد بدأت عملية فرز الأصوات بانتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لاختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر من 2023 وحتى 2027.

وكان قد أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية من وزارة التجارة والصناعة، منذ قليل، باب التصويت لاختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر من 2023 وحتى 2027.

وكان قد شهدت الساعات الأولى لانتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إقبال كثيف من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات للإدلاء بأصواتهم، واختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر من 2023 وحتى 2027.

تجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة، في 10 مقار انتخابية بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية.

يبلغ عدد من لهم حق التصويت 44 ألفًا و364 ناخبًا، فيما تستمر عملية الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، يليها عملية فرز الأصوات.

يتنافس في الانتخابات 11 مرشحًا على 9 مقاعد، بينهم قائمة واحدة تحت شعار "معًا لاستمرار العطاء"، وتضم كل من أحمد محمد الوكيل، أحمد حسن أحمد، أحمد محمد صقر، وشريف بقطر فخرى، وعمر خميس الغنيمي، عمرو أحمد مصيلحي، ياسر المناويشي، محمد ماهر حنفي، محمد سامي فتح الله"، فيما يتنافس منفردًا كل من إبراهيم أبو الحسن، رئيس شعبة البلاستيك، وحازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والعطارة.