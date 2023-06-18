«الخطيب» يحتوي غضب مدرب الأهلي

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قلقه الشديد من المطاردات التى تتبعها بعض الأندية الخليجية فى الوقت الحالى لضم نجوم الفريق، ومحاولة إغرائهم بالمال، من أجل التعاقد معهم فى بداية الموسم الكروى المقبل، ما يعنى تصفية الأهلى من أبرز اللاعبين فى الوقت الذى يريد فيه المدرب الحفاظ على ما وصل إليه الفريق من مستوى فنى جيد للغاية.

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وقالت مصادر داخل النادى، إن نادى الهلال السعودى استفسر فى الساعات الماضية عن نجم دفاع الأهلى ومنتخب مصرمحمد عبد المنعم تمهيدا لتقديم عرض رسمى للتعاقد معه، بخلاف أن الجناح الأيمن حسين الشحات تلقى عرضا مغريا من الدورى السعودى واللاعب حتى الآن يميل إلى فكرة الاحتراف الخارجى حيث ينتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالى ولم يوقع على أى عقود للتجديد حتى الآن رغم الاتفاق على أغلب بنود العقد.

وأوضحت المصادر، أن اللاعب الوحيد الذى أعطى كولر الضوء الأخضر لإدارة النادى بشأن رحيله هو نجم الوسط حمدى فتحى المقرر أن ينتقل إلى نادى الوكرة القطرى مع بداية الموسم الجديد، بعد أن تم الرضوخ لمطالب الأهلى وزاد الوكرة العرض المادى إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار بخلاف ٣٠٠ ألف دولار اخرى عبارة عن امتيازات تخص الأهداف ونسبة المشاركة فى المباريات وسيتم تدوينها فى العقد.

حمدى فتحى

وكشفت المصادر عن أن مارسيل كولر ينوى الجلوس مع رئيس النادى محمود الخطيب فور عودته من بلاده بعد أن حصل على إجازة عقب التتويج بدورى الأبطال مع الفريق، وذلك للمطالبة بضرورة الحفاظ على القوام الأساسى للأهلى وعدم تفريغه من أبرز نجومه بعيدا عن الأموال لضمان مواصلة التتويج بالألقاب.

على جانب آخر، استفسر النادى الأهلى من اتحاد الكرة عن حقيقة إحالة محمد مجدى أفشة لاعب فريق الكرة إلى التحقيق بقرار من الاتحاد الدولى "فيفا" بسبب احتفاله خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش فى الدورى الممتاز، والتى فسرها البعض بإشارة ذات دلالة سياسية.

وأراد الأهلى التأكد من حقيقة صدور قرار بإحالة أفشة إلى التحقيق لكنه فى النهاية وصله الرد بأن "فيفا" لم يخاطب الجبلاية بخصوص أى أمر يتعلق باللاعب وأنه من المستبعد التحقيق معه أو إيقافه لاسيما وأنه كان يوجه التحية بيده لوالده الذى كان متواجدا وقتها فى مقصورة الملعب لمتابعة المباراة.

ويبدو أن جلسة كولر مع الخطيب عبارة عن رغبة متبادلة بين الطرفين، فرئيس الأهلى أيضا يرغب فى الجلوس مع كولر من أجل احتواء غضبه والحديث معه حول تمديد العقد مبكرا، فنادى القرن الأفريقى بات على توافق تام مع المدير الفنى الحالى الذى يملك صلاحيات واسعة ودعم من رئيس النادى ولجنة التخطيط وشركة الكرة فى تنفيذ طلباته الفنية.