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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مالك عقار: "أي انتكاسة للسودان تمثل انهيارا للقرن الأفريقى"

السودان
السودان
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قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن هناك مبادرات كثيرة في السودان من أجل حل الأزمة الحالية، متابعا: "السودان مريض ولم يمت وسوف يتعافى.. والخطورة أن أي انتكاسة للسودان هو انهيار للقرن الأفريقي.. وسوف ينهار جنوب السودان وإثيوبيا.. والمنطقة كلها تتأثر بسبب هذه الحرب".

وأضاف خلال حلقة نقاشية داخل المركز المصري للفكر والدراسات وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "لابد من دول الجوار والدول الأفريقية أن تدعم إيقاف الحرب وانتهاء الحرب بأن يكون هناك السودان جيش واحد متمكن تحت رئاسة رئيس أركان واحد.. ولابد من معالجة القضايا الإنسانية على الرغم من الحرب.

وتابع مالك عقار: "الوضع فى البلاد فى ظل الحرب الحالية كارثى.. البنوك نهبت.. والبيوت والمنازل نهبت.. وهناك عنف غير مبرر.. وهناك عنف ضد النساء".

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