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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إندونيسيا تحتجز سفينة أخرى ترفع العلم الماليزي بتهمة الصيد غير المشروع

سفينة
سفينة
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صادرت وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية الإندونسية، اليوم السبت سفينة أخرى ترفع العلم الماليزي بسبب الصيد غير القانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة الإندونيسية في مضيق ملقا.
وقال المدير العام للرقابة البحرية والثروة السمكية في الوزارة، أدين نورا الدين قوله في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية، إن سفينة المراقبة هيو 16 قد سيطرت على السفينة بعد مطاردة.
وأكد مرافقة السفينة التي كان على متنها خمسة من أفراد الطاقم وجميعهم من مواطني ميانمار، إلى مقاطعة رياو لمزيد من الإجراءات القانونية من قبل فريق من مشرفي مصايد الأسماك والمحققين. 
وفي وقت سابق، يوم الخميس الماضي، تمكنت وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية أيضًا من احتجاز سفينة صيد غير قانونية، تسمى KM KHF 2226، تحمل العلم الماليزي.

اندونيسيا سفينة الصيد غير القانوني