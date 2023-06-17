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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس جنوب إفريقيا: من مصلحتنا المشتركة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

رئيس جنوب إفريقيا،
رئيس جنوب إفريقيا، سيريل راما فوزا
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قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل راما فوزا، إنه من مصلحتنا المشتركة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المبادرة الإفريقية تحترم وتعترف بسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأضاف رامافورا، في كلمته خلال جلسة مباحثات لـ وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية-الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج بمشاركة ‏رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يجب أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالمفاوضات، وجهودنا تؤكد أننا نريد المساهمة في حل الأزمة وإنهاء الحرب.
وتابع أن قارتنا تتعرض لتأثيرات سلبية جراء هذه الحرب المستمرة، مشددا على أن أي تصعيد لا يساعد في اللجوء للحل. 
ودعا إلى فتح طرق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، كما أنه يجب أن ترفع جميع العقوبات الموجودة حاليا وأن يستمر إصدار الحبوب والمواد الغذائية.
وشدد على أن الحرب تولد الدماء فيجب علينا أن ندعم إصلاحات ما بعد الحرب.

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