الكشف بالمجان على 1159 مريضا في قافلة طبية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى نفذتها بقرية منشية ناصر بمركز كفر سعد، خلال يومى الجمعة والسبت ضمن خطة شهر يونيو 2023 وفى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان.

فى هذا السياق، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أن القافلة التى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، تردد عليها 1159 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم، حيث تم تحويل 46 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالتين، إلى جانب إجراء 451 تحليل معملى و فحص 59 حالة بالأشعة و24 حالة أخرى بالسونار.

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعاً اليوم مع لجان المتابعة لمناقشة خطة المتابعة الميدانية لجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة.

تناول الإجتماع مناقشة تقارير المرور علي المستشفيات والوحدات ومتابعة سير العمل بها وأكد علي أهمية تطبيق جميع اشتراطات التخزين والسلامة والصحة المهنية وتأمين المخازن .

وشدد علي فرق المتابعة بأهمية مواكبة ما تشهده المحافظة من تطوير على مستوى الأجهزة الحديثة التي يتم تزويد المستشفيات والوحدات بها والإنشاءات الطبية خلال الفترة الحالية بالمتابعة المستمرة وضرورة رصد اي سلبيات أو معوقات قد تواجه الفرق الطبية وسرعة حلها لتقديم أفضل خدمة متميزة لكافة المرضي.

وأكد أن تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى تعتبر من الأولويات التي تسعى وتحرص وزارة الصحة على متابعتها من خلال تفعيل آليات التنسيق والمتابعة والرصد والتقييم المستمر للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.