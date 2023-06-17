بلينكن: الولايات المتحدة وأيسلندا تعملان معًا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة وأيسلندا تعملان معا لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة والعالم عبر مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية وحقوق الإنسان والأمن والمناخ وكذلك من خلال التعاون في مجلس القطب الشمالي.

جاء ذلك في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بمناسبة اليوم الوطني في أيسلندا.

وأضاف بلينكن أن الدولتين تربطهما صداقة قوية ودائمة تستند إلى الالتزامات بالمبادئ الديمقراطية والحرية والأمن الجماعي كشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتابع بلينكن:"التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وأيسلندا أمر بالغ الأهمية لدعم شعب أوكرانيا وهو يدافع عن بلاده ضد الحرب الروسية.. ومعا سنحاسب روسيا على أعمالها".

وأعرب بلينكن عن تطلعه إلى خلق مستقبل مشرق بشكل مشترك لشعبي الولايات المتحدة وأيسلندا في السنوات القادمة، متمنيا السلام والازدهار لشعب أيسلندا بمناسبة اليوم الوطني.