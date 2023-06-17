جامعة عين شمس تشهد احتفال جمعية مصر شريان العطاء ومنظمة الصحة

شهد عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب احتفال جمعية مصر شريان العطاء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - مصر باليوم العالمي للتبرع بالدم والذى أقيم تحت شعار " نحن نعيش لإنك تعطى" والذى أقيم بحديقة الطفل.



وألقى عبد الفتاح سعود كلمة الحفل الافتتاحية مؤكدًا أهمية نشر ثقافة التبرع بالدم بين جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والحث على العطاء لما له من عائد عظيم على المتبرع والمريض وإذا كان للصدقة والعطاء بالمال ثواب عظيم عند الله.



وأشار إلى عدد من الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع بالدم من أهمها المساهمة في تحفيز النخاع العظمي فى تجديد خلايا الدم و المساهمة في الحفاظ على صحة الكبد من خلال الحفاظ على معدلات الحديد الطبيعية في الدم و تقليل احتمالات حدوث جلطات القلب الى جانب تقليل عوامل الأكسدة ومحفزات الالتهاب.

وأضاف أن جامعة عين شمس تعمل بجد لتقدم نموذج رائد كعادتها بين الجامعات لنشر ثقافة التبرع بالدم وتعتزم إقامة عدد من الفعاليات لذلك.

وخلال كلمته أوضح محسن الألفى أستاذ أمراض الدم وأورام الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة جمعية مصر شريان العطاء أن الهدف من جميع الفعاليات خلال الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم هو الوصول إلى مليون متبرع منتظم سنوياً لتوفير الدم الأمن لكل مريض و أن جمعية مصر شريان العطاء تعمل منذ ٢٥عام لتوفير الدم الأمن لكل مريض موضح أهمية أن يكون المتبرع منتظم فى تبرعه بالدم

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره إلى تبرع عبد الفتاح سعود بمبلغ ٥٠ ألف جنية مصري لصالح جمعية مصر شريان العطاء إيماناً منه بأهمية دور الجمعية و تأكيداً على دعمه الكامل لنشر ثقافة التبرع بالدم فى مصرنا الغالية.

وأشاد محسن بجهود ودور البنك الدم القومى، بنك دم عين شمس، منظمة الصحة العالمية فى مصر

جاء ذلك بحضور رموز من منظمة الصحة العالمية ومصر شريان العطاء ووزارة الثقافة وقيادات طب عين شمس والفرق الرياضية من نادى هليوبوليس.

