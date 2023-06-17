مظاهرات في فرنسا ضد مشروع خط ليون - تورينو للقطارات السريعة

شارك ما يزيد عن 3 آلاف شخص في مقاطعة سافوي الفرنسية في احتجاجات ضد مشروع لمد سكة حديدية للقطار السريع بين مدينتي ليون الفرنسية، وتورينو الإيطالية.

وأفادت قناة"BFMTV" بأن أكثر من 3 آلاف شخص قرروا تنظيم اعتصام تعبيرا عن رفضهم للمشروع التي أعلنت عنه وزارة الداخلية.

وبحسب القناة، يتضمن المشروع، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، شق نفق عبر جبال الألب بطول 57.5 كيلومترا، وتقدر تكلفته بما يزيد عن 26 مليار يورو.

تجري الاحتجاجات بالرغم من الحظر الذي فرضته السلطات المحلية على تنظيم المظاهرات في المنطقة.

كانت صحيفة "اللوموند" قد أشارت إلى أن وجود خطط لدى السلطات لنشر 2000 من رجال الدرك والشرطة في موقع المظاهرات لمنع تنظيم الاحتجاجات.

وأشارت القناة إلى أن النشطاء المشاركين في الاعتصامات يعارضون مد خط سكة حديد جراء تداعيات المشروع على البيئة، وتأثيراته على الموارد المائية.