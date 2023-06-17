ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مظاهرات في فرنسا ضد مشروع خط ليون - تورينو للقطارات السريعة

مظاهرات في فرنسا
مظاهرات في فرنسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك ما يزيد عن 3 آلاف شخص في مقاطعة سافوي الفرنسية في احتجاجات ضد مشروع لمد سكة حديدية للقطار السريع بين مدينتي ليون الفرنسية، وتورينو الإيطالية.

وأفادت قناة"BFMTV"  بأن أكثر من 3 آلاف شخص قرروا تنظيم اعتصام تعبيرا عن رفضهم للمشروع التي أعلنت عنه وزارة الداخلية.

وبحسب القناة، يتضمن المشروع، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، شق نفق عبر جبال الألب بطول 57.5 كيلومترا، وتقدر تكلفته بما يزيد عن 26 مليار يورو.

تجري الاحتجاجات بالرغم من الحظر الذي فرضته السلطات المحلية على تنظيم المظاهرات في المنطقة.

كانت صحيفة "اللوموند" قد أشارت إلى أن وجود خطط لدى السلطات لنشر 2000 من رجال الدرك والشرطة في موقع المظاهرات لمنع تنظيم الاحتجاجات. 

وأشارت القناة إلى أن النشطاء المشاركين في الاعتصامات يعارضون مد خط سكة حديد جراء تداعيات المشروع على البيئة، وتأثيراته على الموارد المائية.

مظاهرات احتجاجات فرنسا مشروع لمد سكة حديدية للقطار السريع ليون تورينو