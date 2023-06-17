غدًا.. رانيا يحيى في ضيافة منتدى "ثقافة وإبداع"

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، في الثامنة مساء غد الأحد ، لقاء فني بعنوان "مبدعون وجوائز"، ضمن فعاليات منتدى "ثقافة وإبداع"، بمركز الإبداع الفني في ساحة دار الأوبرا المصرية.

يستضيف المنتدى الدكتورة رانيا يحيى، أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالى للنقد الفني بأكاديمية الفنون، ويديره الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المنتدى.

تتحدث يحيى حول المراحل الأساسية في حياتها الأكاديمية والفنية التى أهلتها للحصول على جائزة الدولة للتفوق، فضلا عن العديد من الجوائز الأخرى.

حصلت رانيا يحيى على جائزة الدولة للتفوق فى الفنون للعام 2023، وهى عضو المجلس القومى للمرأة، ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة، وحاصلة على زمالة كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعازفة فلوت بأوركسترا أوبرا القاهرة منذ 1995، حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، ولها العديد من المؤلفات منها: غذاء الروح، وموسيقى أفلام يوسف شاهين، وسحر الموسيقى في أفلام صلاح أبو سيف، ونغمات على شاطئ الواقعية، وغيرها من المؤلفات.