نقيب الفلاحين: المكافحة الطبيعية أفضل الطرق لمحاربة دودة الحشد الخريفية

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان دودة الحشد المرعبه دخلت مصر عام 2019 قادمة من السودان حيث ظهرت في حقول الذرة في محافظة أسوان ولضعف الإرشاد الزراعي فإن أغلب المزارعين لا يعرفون عنها شيء حتى الآن، لافتا إلى أن مزارعي الذرة يكافحون هذه الحشرة بالمبيدات المتاحه وطرق مكافحة الحشرات المشابهة دون أن يعرفوا انها دودة الحشد الخريفيه.

واضاف ابو صدام، أن دودة الحشد الخريفيه تتغذى على مئات الأنواع من المحاصيل أبرزها الذرة والقطن والأرز وقصب السكر والطماطم والبرسيم وفول الصويا ودورة حياتها نحو 30 يوما في الصيف و90 يوم في الشتاء وتضع الحشره نحو 2000 بيضه خلال دورة حياتها ويمكن للحشرة الكامله ان تطير100 كم في الليله الواحده وتنشط هذه الحشرات ليلا.

واوضح ان انسب طريقه لتفادي ضرر هذه الحشرات هو تبكير الزراعه والتحميل علي البقوليات مع زراعة الأصناف مبكرة النضج وللمكافحه الطبيعيه يمكن جمع لطع الحشره واليرقات والنباتات المصابه وحرقها مع الحرث العميق لقتل العذاري قبل الزراعه وللمكافحه الكيماويه ينصح بالرش الموضعي في المناطق المصابه بالمبيدات الموصي بها علي ان يكون الرش في الصباح الباكر أو عند غروب الشمس.

واكد نقيب الفلاحين، ان المكافحه الطبيعيه هي أفضل الطرق لمحاربة هذه الحشرة الفتاكه ، مشيرا الى ان احد الباحثين توصل الي ان دبورا طفيليا يسمي "ايفوسوما لافيجماي" هو الأجدر لمكافحة هذه الحشره لانه ينتمي الي نفس بيئة الحشره وهو طفيل يهاجم أخطر اطوار الحشرة وهي اليرقات

واكد عبدالرحمن ان دودة الحشد افه عابرة للحدود تغزو حاليا معظم محافظات مصر وتشكل خطرا كبيرا خاصة اننا نزرع أكثر من 3 مليون فدان من الذره بجميع أنواعها مطالبا بزيادة توعية المزارعين بخطورة هذه الحشره الجديده علي الفلاح مع السعي بجديه لجلب اعداء الحشره الطبيعيين من الامريكتين موطنها الاصلي.