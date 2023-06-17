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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لعنة بالوعات الصرف بشارع مصطفي النحاس تطارد سكان مدينة نصر| صور

أحد البالوعات بشارع
أحد البالوعات بشارع مصطفي النحاس
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سادت حالة من الغضب والإستياء بين أهالى شارع مصطفي النحاس، بمدينة نصر بمحافظة القاهرة أمام بوابة المنهل، بسبب 3 بالوعات صرف غير محكمة الغلق دون تدخل أحد من المسئولين.

وأعرب عمرو محمد، أحد سكان المنطقة عن غضبه الشديد من عدم تغطية البالوعات خوفاً على حياة الماره والسيارات التي تسلك الشارع، معرباً ان تلك البالوعات تمثل خطراً علي مرتادي الشارع.

وناشد "محمد" وأهالى المنطقة، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التدخل لإنقاذ حياة المارة قبل وقوع كارثة.

 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مصطفى النحاس محافظة القاهرة