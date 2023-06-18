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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حكم التبرع بثمن الأضحية للمريض المحتاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت دار الإفتاء في وقت سابق عن ما إذا كان التبرع بثمن الأضحية للمريض المحتاج جائز شرعًا أم لا.

واستقبلت «الإفتاء» إحدى الأسئلة عبر موقعها الرسمي، جاء نصه: «عندي أخت مريضة بالسرطان وعلاج هذا المرض مكلف جدًّا وهي ليست لديها إمكانيات تكفي للعلاج وابني يريد أن يتبرع لها بثمن الأضحية، فهل هذا يجوز؟».

وقالت الإفتاء ردًا على السؤال السابق ذكره، إنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن أخت السائل مريضة وعلاجها مكلف، ويريد ابن السائل أن يتبرع لها بثمن الأضحية فلا مانع من ذلك شرعًا، ويكون من باب التبرع وليس من الأضحية

دار الإفتاء التبرع بثمن الأضحية للمريض الاضحية