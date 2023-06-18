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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حكم الأضحية إذا انتشر في الحيوانات مرض وبائي؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا انتشر مرض وبائي فى بلد ما وشمل الحيوانات التى تصلح للأضحية، وقرر أهل الطب المتخصصون أن فى ذبحها والأكل منها ضررا يلحق الإنسان، فلا تجوز الأضحية بشيء منها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن ماجه.
وتابعت الدار: يمكن للشخص فى هذه الحالة أن يتصدق بثمن الأضحية قربة إلى الله تعالى مستقلة بذاتها، وليس عوضا عن الأضحية، وللمسلم ثواب صدقته عند الله.
فإن كان متمسكا بأداء هذه الشعيرة فيمكنه أن يوكل غيره -من المؤسسات الخيرية ونحوها- فى الأضحية عنه فى بلد آخر لا تنتشر فيه مثل هذه الأمراض.
 

دار اللإفتاء المصرية الحيوانات التى تصلح للأضحية الاضحية ثمن الأضحية