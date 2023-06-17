قصور الثقافة تقدم ورشا مجانية في أساليب الكتابة وفنون الخط بدار كتب طنطا

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، في السادسة من مساء الإثنين المقبل، الورش التدريبية والفنية التي تقام بدار الكتب في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حتى 24 يوليو المقبل، وبواقع 6 حصص تدريبية، تقدم مجانا للمشاركين، تقام خلال أيام 19 و25 يونيو الجاري، و6 و13 و19 و24 من شهر يوليو المقبل.

تقام الورش التدريبية وبمشاركة العديد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ويحاضر بالورش التدريبية كل من الشاعر محمد سامي، والشاعر عارف مصطفى، وخبير الخط العربي الفنان حامد فرج.

عن الورش التدريبية، أوضحت نيفين زايد، مدير الدار، أنها تأتي في إطار اهتمام قصور الثقافة بالمواهب الأدبية الصغيرة والشابة، وضمن سعيها لاكتشاف المواهب وتنميتها، وتأهيلهم للمشاركة في الفعاليات والمسابقات الأدبية كافة، وذلك من خلال تدريبهم على أساليب الكتابة الأدبية الصحيحة، مشيرة إلى أن الورش التدريبية سوف تتضمن حصصا في تنمية اللغة العربية للمشاركين، علاوة على ورش فنية في فنون الخط العربي، بجانب ورش لأهم أساليب الكتابة الأدبية الصحيحة.