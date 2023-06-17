ضبط «مزور» عملات أجنبية ومحررات رسمية عبر الإنترنت بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.



وقال بيان أمني، اليوم السبت: “أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بالنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة ، ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعماً امتلاكه عملات وطنية مقلدة بكافة فئاتها المختلفة وقدرته على تزوير محررات رسمية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية – على خلاف الحقيقة – بقصد ترويجها لراغبى شرائها وعقب الإيقاع بهم يقوم بإقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم”.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة "أشمون"، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصها فنياً تبين إحتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية المستخدمة فى نشاطه الإجرامى).

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها.