ads
السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لتطوير عدد من شون ومواقع توريد القمح

جانب من اجتماع المحافظ
جانب من اجتماع المحافظ مع مسؤولي المطاحن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه، المهندس أحمد عشماوى رئيس شركة مطاحن مصر الوسطى، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبعض قيادات ومسؤولى الشركة: عمر محمد قرني مدير عام الشؤون الإدارية ، المهندس حامد سيد الجبالي رئيس قطاع مطاحن بني سويف ، المهندس معتصم ممدوح مدير عام الشؤون الفنية ، محمد سيد قرني مدير عام الشؤون التجارية ، المهندسة أسماء حسّان.

ناقش المحافظ مع الحضور، الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ أعمال تطوير شونة ببا التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى،ضمن توجهات الدولة لتطوير ورفع كفاءة مواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون لحفظ وتخزين  المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والغلال، والحفاظ عليها من الهدر والفاقد ،لتوفير  وسد احتياجات المخابز البلدية من الدقيق.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا وشركة المطاحن التابعة لها الشونة لتوفير كافة التيسيرات وتذليل الإجراءات لسرعة البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة الشونة، بجانب المتابعة المستمرة لأعمال التوريد والاستلام بالشونة وتسهيل كافة المعوقات في هذا الشأن.

الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف المحاصيل الاستراتيجية الصوامع والشون توريد القمح رفع كفاءة