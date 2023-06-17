محافظ مطروح يستقبل 11 سفيرًا من دول أمريكا اللاتينية.. صور

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، 11 سفيرا من سفراء دول أمريكا اللاتينية، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، بحضور السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين، والمهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس مسعد عبدالهادى رئيس مدينة العلمين، ومحمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة.

رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالسفراء ضيوف المحافظة، مستعرضا عدد من المقومات الإمكانيات التنموية مع تعدد المشروعات القومية والتنموية التى تم إنشاؤها على أرض مطروح بسواعد مصرية مثلما يتم في مختلف المحافظات كمدينة العلمين الجديدة، وجارٍ إنشاء رأس الحكمة الجديدة، ومحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء، وتعدد الطرق والمحاور التنمية التى أقيمت أو التى تم تطويرها بمطروح كمحور روض الفرج الضبعة، وادى النطرون العلمين وتطوير طريق إسكندرية مطروح الساحلي، وسيوة جغبوب وغيرها، وتطوير طريق بالإضافة إلى خط القطار الكهربائي السريع، وكذلك تطوير منفذ السلوم البرى كبوابة مصر الغربية وافتتاحه رئاسيا منذ يوميا، ومينا النجيلة التجارى والسياحى كأقرب ميناء لجنوب أوروبا، والمشروعات القومية الزراعية كدلتا مصر الجديدة ومشروع مستقبل مصر وغيرها من المشروعات القومية والتنموية الكبري بجميع محافظات الجمهورية.

كما استعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بمطروح وتعددها ما بين سياحى وزراعة وصناعى وتجارى مع تعدد المقومات والامكانيات الثروات، كما تم عرض فيديو عن أهم معالم المحافظة من شواطئ فيروزية وتراث ثقافي وتاريخى والتقسيم الإدارى والمساحة ومزارات سياحية بمدن المحافظة وتعدد وتنوع السياحة بمطروح.

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ضيوف المحافظة هدايا تذكارية وبروشورات بالمعلومات وأهم معالم المحافظة.

كما اصطحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والسفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية والمهندس وائل سمير رئيس جهاز العلمين الجديدة ضيوف المحافظة في جولة تفقدية للتعرف على مدينة العلمين الجديدة ومنشآتها، حيث تم الصعود على أحد الأبراج بأعلى نقطة ١٨٠ مترا للطابق فوق مستوى سطح البحر.

وأعرب سفراء دول أمريكا اللاتينية عن بالغ الشكر والتقدير على حفاوة الترحيب والاستقبال، وما شاهدوا خلال جوالاتهم بمطروح خاصة بالعلمين الجديدة وما تم توفيره من بيانات ومعلومات وتعاون خلال الزيارة وما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المحافظة.

محافظ مطروح يستقبل 11 سفيرا من سفراء دول أمريكا اللاتينية

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