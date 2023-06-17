تفاصيل اجتماع "الأعلى للجامعات" الشهري بالإسماعيلية

استضافت جامعة قناة السويس الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 بقاعة مجلس جامعة قناة السويس .

حيث استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فور وصل سيادته إلى جامعة قناة السويس، ليرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية خلال جلسة شهر يونيو الجاري.

شهدت الجلسة حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء أ.ح شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية.

كان في استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل من نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات ، وأمناء الجامعة المساعدين المحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير.

وقبل بداية الجلسة - قام الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات بالتقاط الصور التذكارية مع الطلاب أمام مبنى رئاسة الجامعة .

وخلال الجلسة - قام الدكتور ناصر مندور بتقديم درع جامعة قناة السويس لكل من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أ.ح شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات... تقديراً لجهودهم فى إثراء ودعم منظومة التعليم .

ثم بدأت فاعليات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم ( 740 ) .

جدير بالذكر أنه - يقام فى تمام الساعة السابعة مساء حفل أوركسترا الحلم بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.