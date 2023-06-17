المركز السوري للزلازل: تسجيل 11 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 17/يونيو/2023 - 01:39 م

أعلن المركز السوري للزلازل تسجيل 11 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوح قدرها بين 1.4 و3 درجات على مقياس ريختر.

وذكر المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة السابعة و34 دقيقة من صباح اليوم، هزة واحدة في لواء إسكندرون غرب إدلب بـ 51 كيلو مترًا، بقدر 3 درجات، و4 هزات ضربت لواء إسكندرون شمال غرب إدلب سجل أعلاها 2.2، وهزة أخرى أصابت جنوب غرب إدلب بـ 23 كيلو مترًا بقدر 1.9 درجة، وأخرى في البحر المتوسط غرب اللاذقية بـ 26 كيلو مترًا بقدر 2.4 درجة.

وأشار المركز إلى تسجيل المحطات هزتين وسط تركيا، سجل أعلاها بقدر 3 درجات، وهزتين في لبنان شرق وجنوب شرق بيروت سجل أعلاها 1.8 درجة.