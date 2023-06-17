رئيس جامعة قناة السويس: افتتاح كلية للعلاج الطبيعي بداية العام المقبل

السبت 17/يونيو/2023 - 12:51 م

نظمت جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، لقاء حوارى بين طلاب الجامعة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وذلك خلال زيارته للجامعة على هامش انعقاد الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات المقرر انطلاق فعالياته ظهر اليوم بجامعة قناة السويس والذى من المقرر أن يشهد مناقشة قواعد تنسيق القبول بالجامعات.

وشارك فى حضور اللقاء اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وقيادات وزارة التعليم العالى والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وبدأت فعاليات اللقاء بتلاوة أحد طلاب الجامعة لآيات القرآن الكريم، ثم إذاعة فيديو عن جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

ورحب الدكتور ناصر مندور القائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية بالمشاركين من قيادات وزارة التعليم العالى، موجهًا الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذ الجامعة والمتابعة الدقيقة للجامعة.

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن جامعة الإسماعيلية توفر تعليم جيد من منظور تنافسى وكل إمكانيات جامعة قناة السويس الأم لخدمة جامعة الإسماعيلية الاهلية الجديدة، موضحًا أنه تم دمج الطلبة فى كل الأنشطة ليس على مستوى التعليم فقط ولكن الأنشطة الطلابية .

وتابع الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة بدأت بكل البرامج الجديدة وتضم القطاع الطبى كاملًا والعام المقبل سيتم افتتاح كلية العلاج الطبيعى بالجامعة الأم والجامعة الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الطلاب فى الجامعة 1150 طالبا منهم أكثر من 200 طالب ونسخر كل الجهود لدعم الجامعة الأهلية.

واستغرقت مدة تنفيذ جامعة الإسماعيلية الأهلية العملاق 12 شهرا، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتقع الجامعة على مساحة 29.01 فدان وتتكون من 10 مباني - مبنى إدارة الجامعة ويتكون من (أرضي+ 2 طابق متكرر) على مسطح 2800م2، مبنى أكاديمي علوم إنسانية، ويتكون من (أرضي + 3 طابق متكرر) على مسطح 2200 م2 ، 2 مبنى أكاديمي علوم هندسية، ويتكون من (أرضي+ 3 طابق متكرر) على مسطح 2200 م2 ، مبنى المعامل ويتكون من (أرضي+ 3طابق متكرر) مساحة الأرضي 2200 م2 ، 3 مبنى أكاديمي علوم طبية ويتكون من (أرضي+ 3 طابق متكرر) ، مساحة الطابق الأرضي 2200م2، و2 مبنى ورش، ويتكون من (أرضي+ 2 طابق متكرر) مساحة الأرضي 600 م2 .