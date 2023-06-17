بريطانيا: روسيا تعيد تعزيز قوة طائرات الهليكوبتر الهجومية في الجنوب ردًا على العمليات المضادة لأوكرانيا

السبت 17/يونيو/2023 - 12:43 م

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي زاد مؤخرًا من عدد طائرات الهليكوبتر الهجومية لديه في جنوب أوكرانيا ردًا على العمليات الهجومية المضادة التي ينفذها الجيش الأوكراني.

وأضافت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- اليوم السبت- أنه منذ بدء عمليات الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب أوكرانيا، عززت روسيا قوة طائرات الهليكوبتر الهجومية في المنطقة.

وتظهر الصور أن أكثر من 20 طائرة هليكوبتر روسية إضافية تم نشرها في مطار بيرديانسك الواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر خلف خط المواجهة.

كما أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنه في التنافس المستمر بين إجراءات الطيران والإجراءات المضادة، من المرجح أن تكون روسيا قد اكتسبت ميزة مؤقتة في جنوب أوكرانيا، خاصة مع استخدام طائرات الهليكوبتر الهجومية صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف أرضية.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في وقت سابق أنه خلال الأسبوعين الماضيين كانت هناك زيادة في الطلعات الجوية القتالية التكتيكية الروسية - خاصة فوق جنوب أوكرانيا - كرد محتمل على هجوم أوكرانيا المضاد.