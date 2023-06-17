غدا.. «زراعة النواب» تناقش الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان

تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، اجتماعا لها لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من قبل النواب، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي.

حيث تناقش الاقتراح المقدم من النائبة سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، والاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، والاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان.