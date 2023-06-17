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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. إلهام شاهين تشارك جمهورها جولتها السياحية بتونس

إلهام شاهين
إلهام شاهين
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نشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورا لها أثناء جولتها السياحية بتونس، عقب استضافتها فى  ندوة فيلم "خلطة فوزية" بدولة تونس، خلال ملتقى المبدعات العربيات بسوسة.

وعلقت على الصور "جولة سياحية فى المدينة العتيقة سوسه بتونس"، وظهرت فى مختلف أماكن المدينة والتجول والتقاط الصور التذكارية.

فيلم خلطة فوزية بطولة إلهام شاهين، فتحى عبدالوهاب، غادة عبدالرازق، عايدة عبدالعزيز، لطفى لبيب، عزت أبو عوف، يوسف عثمان، حجاج عبدالعظيم، والإخراج مجدى أحمد على.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت فى الموسم الرمضانى قبل الماضى بمسلسل "بطلوع الروح"، بطولة إلهام شاهين، منة شلبى، أحمد السعدنى، عادل كرم، محمد حاتم، والإخراج كاملة أبو ذكرى.

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IMG_20230617_114725
IMG_20230617_114708
IMG_20230617_114708
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إلهام شاهين تونس خلطة فوزية فتحى عبد الوهاب منة شلبي بطلوع الروح