شاهندة عبدالرحيم: الصراع بين الصين وتايوان بدأ عام 1942

قالت الإعلامية شاهندة عبدالرحيم، إن العالم لم ينته من الأزمات والصراعات في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الروسية الأوكرانية للعام الثانى، ظهرت أزمة أخرى بوضوح وهي أزمة "الصين وتايوان".

وأضافت شاهندة عبدالرحيم، خلال برنامج "focus"المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتطالب بضمها، والدخول في حرب لاستردادها، في حين أن تايوان تعتبر من حلفاء أمريكا والتى ستدافع عنها حسبما أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابعت: "تعد تايوان التي تقع في شرق آسيا، والتى تعتبر جزء من دولة الصين الكبري حتى عام 1942 ، وبعدما قامت الحرب الأهلية في الصين وكانت تابعة للشيوعيين وكان يطلق عليها" جمهورية الصين الشعبية"، بينما سيطر القوميون على جزيرة تايوان".

وذكرت عبدالرحيم، أنه بدأ الصراع الحقيقي بين الصين وامريكا عام 1949، حينها قرر الرئيس الأمريكي هاري ترومان التدخل وأرسل الأسطول الأمريكي السابع إلى مضيق تايوان لحماية الجزيرة ومنع الشيوعيين في بر الصين الرئيسي من السيطرة على الجزيرة ،بعدما تم سيطرتهم على أراضي الصين ، وبعد ذلك بدأت اعترافات الدول ب "تايوان" كدولة مستقلة غير تابعة للصين.

وأردفت: “ بداية الصراع الحقيقي بين الصين وامريكا لاستعادة الجزيرة وضمها تحت حكمهم على الرغم من أن دول كثيرة لا تعترف باستقلالها كما أنها ليست من الدول التابعة لمجلس الأمن”.

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