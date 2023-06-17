طقس اليوم.. شديد الحرارة على القاهرة والوجة البحرى والعظمى 36 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،ِ عن حالة الطقس اليوم السبت ،حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، السبت ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،36 للعظمى 23 درجة،وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمي والصغري 21 درجة ، وعلى جنوب سيناء و جبال البحرالأحمر 40 للعظمى والصغرى 28 ،وعلى شمال 41 والصغري 27 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 31 درجة .