أسعار الذهب اليوم السبت 17 يونيو 2023

السبت 17/يونيو/2023 - 08:52 ص

استقر سعر الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم السبت 17 يونيو 2023 بعد تراجعه فى ختام تعاملات أمس داخل السوق المحلي.

وسجل سعر عيار 21 الاكثر تداولا حوالي 2275 جنيها للبيع و 2285 جنيها للشراء، بينما وصل سعر عيار 24 لنحو 2600 جنيه للبيع و2613 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 1950 جنيها للبيع و1957 جنيها للشراء و عيار 14 لحوالي 1517 جنيها للبيع و 1530 جنيها للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.6مليون جنيه للبيع و 2.622مليون جنيه للشراء ، واوقية الذهب 80.9 الف جنيه للبيع و81.6 الف جنيه للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 18.2 الف جنيه للبيع و 18.3الف جنيه للشراء .