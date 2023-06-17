مجلس الوزراء: جامعة المنيا تحقق معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى خلال مايو

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن تحقيق الجامعة لمعدلات مرتفعة في إنجاز وحسم الشكاوى الموجهة إليها، وفقًا لتقرير رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن شهر مايو المنصرم، والتي تعكس بدورها جهود الجامعة الحثيثة في متابعة ومعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين ومنتسبي الجامعة، وإيجاد حلول جذرية لها بما يتماشى مع سياسات الدولة المصرية؛ إلى جانب تحقيق المستشفى الجامعي لاستجابة مميزة في التعامل مع الحالات المختلفة، والتي تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا.

وأكد رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة لا تكتفي بالرد على الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة، ولكنها تعمل أيضًا على رصد الشكاوى والمنشورات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بشكل مستمر ودوري؛ لتحقيق أكبر معدلات استجابة و حل للمشكلات المرتبطة بالجامعة في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين ومنتسبي الجامعة وحل مشكلاتهم.

والجدير بالذكر، أن تقرير مجلس الوزراء أوضح أن الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا اختصت بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات التي تلقتها المنظومة خلال شهر مايو، وكان لجامعة القاهرة، وعين شمس، والمنوفية، والمنيا؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجَّهة إليها، إلى جانب تلقي منظومة الشكاوى ايضًا لحوالي 4.7 ألف شكوى وطلب معلق بقطاع التعليم والبحث العلمي خلال الشهر، قامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجامعات المعنية، بالتعامُل مع الشكاوى والطلبات الواردة في ذلك القطاع، والبتّ فيها وتقديم أفضل الاستجابات بشأنها طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.