بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة نقل في البحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الجمعة،إثر جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع على طريق محور الضبعة بطريق ( القاهرة- اسكندرية)، الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجري الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق محور الصبغة بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الأسكندرية)، بنطاق دائرة شرطة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.