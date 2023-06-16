قبل طرحه.. 70 مليون دولار توقعات The Flash بشباك التذاكر

الجمعة 16/يونيو/2023 - 11:38 م

توقع خبراء شباك التذاكر أن يحقق فيلم الأكشن والمغامرات The Flash، ما بين ٦٨ مليون دولار إلى ٨٠ مليونا، قبل طرحه بصالات السينما الأمريكية يوم ١٦ يونيو المقبل.

فيلم "The Flash" من بطولة الممثل الشاب إيزرا ميلر، والذي بدأ إنتاجه في ٢٠١٨ وتأخر إصداره في صالات السينما مرات عدة، يصل أخيرًا في منتصف هذا الشهر، ليكمل قطعة الأحجية الناقصة في عالم «دي سي» السينمائي الممتد.

في الفيلم يسعى باري آلين، لاستغلال قدراته من أجل تغيير ماضيه وإنقاذ والدته من الموت، ولكن تتسبب محاولاته في خلل بالزمن والعوالم الموازية، ويصارع من أجل إنقاذ المستقبل.