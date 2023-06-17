الفنانة رحاب الجمل في حوارها لـ«البوابة نيوز»: أنا عضوة في تنظيم «مستر إكس».. وضيفة شرف «البعبع».. و أتمنى أن يكتشفني المخرجون في أدوار جديدة لم أقدمها

نجحت الفنانة رحاب الجمل في تقديم العديد من الأدوار المتميزة خلال مسيرتها الفنية، والتي لا تزال راسخة في أذهان الجمهور، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة والتي نجحت من خلالها في ترك بصمتها الفنية، ويشهد موسم عيد الأضحى 2023، مشاركة الفنانة رحاب الجمل في فيلمين وهما «مستر إكس» و«البعبع»، واللذان من المقرر طرحهما في موسم عيد الأضحى المقبل.

وتكشف رحاب الجمل في حوار خاص لـ«البوابة»، تفاصيل مشاركتها في فيلم «مستر إكس» وأبرز ما حدث خلال كواليس تصوير الفيلم مع أحمد فهمي وهنا الزاهد، كما تحدثت أيضًا عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «البعبع» مع أمير كرارة، وعن الأدوار التي تجذبها وتتنمى أن تقدمها في المستقبل.

مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالى:

■ ما الذي جذبك إلى المشاركة في فيلم «مستر إكس»؟

- أول ما جذبني إلى المشاركة في فيلم مستر إكس هو أحمد فهمي، حيث إنه كانت لدي تجربة سابقة مع أحمد فهمي في مسلسل ريح المدام، وكانت تجربة رائعة بالنسبة لي، ومن حينها وأن أتمنى تكرار التجربة مع أحمد فهمي مرة أخرى.

وتم ترشيحي لفيلم «مستر إكس» أثناء كتابة الفيلم، وعندما كلمني أحمد فهمي وقال لي إحنا شايفين «معاصي» وهي الشخصية التي أقدمها في الفيلم، وعندما قرأت الورق وجدت كمية ضحك رهيبة واسم الشخصية التي أقدمها نفسه كوميدي، وقبلت على الفور المشاركة في الفيلم، وأنا موجودة في «مستر إكس» منذ البداية عندما كانوا يكتبون الخطوط الرئيسية للفيلم.

وعندما عرفت أن البطلة أمام أحمد فهمي هي هنا الزاهد تحمست أكثر للفيلم، وأنا أطلقت على هنا الزاهد لقب «بونبوناية السينما»؛ نظرًا لخفة ظلها ورقتها، وكرو الفيلم بالإخراج والتأليف والتمثيل وتصوير كانوا متميزين للغاية، وهي من العوامل التي جذبتني للفيلم، والروح داخل لوكيشن التصوير كانت مليئة بالحب والتعاون وكنا نتعامل كأننا أسرة واحدة، لدرجة أننا بعد انتهاء تصوير الفيلم كنا زعلانين بسبب انتهاء التصوير وهذا لا يحدث كثيرا، نظرا لروح الحب التي كانت موجودة بين فريق العمل.

■ حدثينا عن شخصية «معاصي» فى فيلم مستر إكس؟

- أظهر خلال فيلم مستر إكس بشخصية «معاصي»، وأنا أحد أفراد عصابة مستر إكس خلال أحداث الفيلم، والفيلم به العديد من التفاصيل التي أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

■ حدثينا عن أبرز المواقف الكوميدية خلال كواليس تصوير فيلم مستر إكس؟

- كواليس تصوير الفيلم كانت مليئة بالضحك والهزار، وصورنا في عدة أماكن مثل اليونان والغردقة، وخلال تصوير مشاهد الفيلم كانت العصابة على مركب، وأنا لدي «فوبيا» من البحر واليخوت والمراكب وأحتاج إلى وقت للاعتياد على هذه الأجواء، وأصدقائي عندما يشاهدونني هكذا يضحكون ويصبح شكلى كوميدي، وأحمد فهمي طوال كواليس التصوير يضحكنا وإفيهاته سريعة جدا نظرا لخفة ظله.

لكننا كفريق التمثيل في الفيلم جننا أحمد فهمي والمخرج أحمد عبد الوهاب، وبالأخص أوس أوس والذي كان أشقي الممثلين خلال كواليس تصوير الفيلم نظرا لخفة ظله، وفيلم مستر إكس من أكثر الأعمال التي أحببت العمل به وأحببت كرو الفيلم، وسيناريو الفيلم به العديد من المواقف الكوميدية، وأتمنى أن يحقق الفيلم النجاح وأن تتكرر التجربة مرة أخرى مع نفس فريق العمل.

■ هل من الممكن أن يشجعك «مستر إكس» على الاتجاه إلى الكوميديا؟

- أعمالي في ٢٠٢٣ حتى الآن كوميدية، بداية من مسلسل «جت سليمة» في موسم رمضان ٢٠٢٣ وهو مسلسل كوميدي، ثم فيلم «مستر إكس» بشخصية كوميدية، وأظهر أيضا في فيلم «البعبع» مع أمير كرارة كضيفة شرف بشخصية كوميدية أيضا، ويبدو أن ٢٠٢٣ هي سنة الأعمال الكوميدية بالنسبة لي.

■ ماذا عن مشاركتك في فيلم «البعبع»؟

- سبق لي التعاون من قبل مع أمير كرارة، وأنا أحب العمل مع أمير كرارة، وكثير من الفنانين يحبون العمل مع أمير كرارة نظرا لنجوميته، وعندما كلمني المخرج حسين المنباوي وحكى لي تفاصيل مشاركتي في الفيلم كضيفة شرف، سعدت بتفاصيل ظهوري في الفيلم ووافقت على الفيلم.

وأنا أرى أن مشاركتي في فيلم «البعبع» من المحطات الهامة في حياتي، حتى لو كان ظهوري في الفيلم كضيفة شرف، وموسم عيد الأضحى هذا العام مليئ بالأعمال السينمائية القوية التي سوف تساهم في تألق السينما المصرية.

■ ما هي نوعية الأدوار التي تجذبك؟

- أنا أحب التنوع في أدواري، وأتمنى دائما تقديم أدوار جديدة لم أقدمها من قبل، وأتمنى أن يكتشفني المخرجون في أدوار جديدة لم أقدمها من قبل، والممثل الجيد يبحث دائما عن الأدوار الجديدة.

■ هل الأعمال التي يتم عرضها على المنصات من الممكن أن تأخذ مكان القنوات التليفزيونية في المستقبل؟

- أنا أرى أننا لا نستطيع الاستغناء عن القنوات التليفزيونية ودور العرض السينمائي، ولكن المنصات بالطبع أصبح لها مكانتها، ولكن كل منهما يدعم الآخر وكل منهم له جمهوره، فهناك من يحب متابعة الأعمال الفنية عبر الشاشات وهناك من يفضل متابعة الأعمال الفنية عبر المنصات مثل الشباب الذي يفضلون المنصات.

وهناك ربات البيوت والعائلات معظمهم يفضلون شاشات التليفزيون، ولا نستطيع أن نتوقع أن يأخذ أي منهما مكان الآخر فكل منهما يكمل الآخر ونستطيع من خلالهما تحقيق أكبر عدد من المشاهدات.

■ هل تفضلين الأعمال الدرامية التي تعرض خلال الموسم الرمضانى أم الأعمال التى يتم عرضها خارج السباق الرمضاني؟

- موسم رمضان بالطبع هو الموسم الرئيسي للدراما، ولكن هناك أعمال درامية لا تأخذ حقها في المشاهدة خلال شهر رمضان وتنجح فى العرض الثانى أما الأعمال الدرامية التي يتم عرضها في الأساس خارج موسم رمضان، أصبح لها جمهورها وتحقق مشاهدات جيدة.