ختام ليالي "أشياء الليل" في ثقافة سمالوط

اختتمت فرقة بيت سمالوط المسرحية، أمس الخميس، ليالي العرض المسرحي "أشياء الليل"، الذي قدم على مسرح المدرسة القبطية بسمالوط، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

يحكي العرض الذي قدم على مدار أسبوع عن مجموعة من الممثلين من أعمار مختلفة ومعهم عجوز فى قاعة مسرح لعمل بروفات لمسرحية هاملت، ومع مرور الوقت يكتشفون أن باب قاعة المسرح أغلقت واختفى عامل المسرح، وهنا تبدأ مشاكل الفرقة بالظهور وتنكشف أمور كثيرة كانت مختفية حين يعترف كل منهم بواقع يعيشه.

العرض تأليف محمد عبد المنعم زهران، ألحان عزت شحاتة إسحق، أشعار جمال أبو سمرة، سينوغرافيا هلال فايق، مخرج منفذ عبد الرحمن أبو العزايم، إخراج عماد الدين عيد، وقدم بإشراف فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، ضمن عروض المسرح بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ومن إنتاج الادارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.