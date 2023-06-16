منها "يوم روسيا".. فعاليات وأنشطة مكثفة لقصور ثقافة الجيزة

قدم فرع ثقافة الجيزة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه التابعة، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة خلال يونيو الحالي.

في السياق شاركت مكتبة الدقي الثقافية في فعاليات الاحتفال بـ"يوم روسيا" بالمركز الثقافي الروسي، وهو عيد من أعياد الدولة الروسية، الذي تحتفل به سنويا يوم 12 يونيو، حيث قدمت زينب صديق مجموعة ورش فنون تشكيلية للرسم على الأرضيات، والتعبير بالرسم والألوان عن السلام العالمي بمشاركة الأطفال من الجالية الروسية بمصر، كما عقدت المكتبة ورشة تنمية مهارات ذهنية لتعليم الحروف والأرقام وأسماء الحيوانات، لذوي الاحتياحات الخاصة من أبناء دار التثقيف الفكري، قدمتها مدربة نادي التكنولوجيا آمال أحمد، بجانب عرض أفلام كرتون.

وضمن محاضرات التوعية بأهمية تنظيم الأسرة للحد من مخاطر الزيادة السكانية، عقد بيت ثقافة طموه محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية وتهديد جهود التنمية" أكد خلالها رأفت عباس أن الزيادة السكانية واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه الدولة في تنفيذ مخططاتها للتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، كما أوضح أن معدل النمو السكاني المتزايد يمثل عقبة في سبيل توفير فرص عمل للشباب، مما يزيد من نسب البطالة وعلاقتها بالظواهر الاجتماعية المختلفة ومنها: ظاهرة العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج، التسرب من التعليم وعمالة الأطفال،

وأضاف "عباس" أن وسائل تنظيم الأسرة هي الحل الأمثل للحد من الزيادة السكانية، وتحسين جودة حياة المجتمع.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج متنوع ومكثف لثقافة الجيزة برئاسة د نهى نبيل، في إطار أنشطة وفعاليات إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والذي تضمن ورشة حكي بمكتبة الكوم الأحمر ناقش بها مجدي صالح مع الرواد، أهمية العلم ومكانة العلماء ودورهم المحوري في بناء الحضارات وتقدم المجتمعات

بينما أدار بيت ثقافة أوسيم حوارا ثقافيا بعنوان "معا ضد التطرف والإرهاب"، أوضح خلاله عبد السلام أحمد، مفهوم التطرف الذي يقوم على تبني أو التمسك بأفكار أو معتقدات متشددة، كما أشار الى الفرق بينه وبين الإرهاب الذي يعد نوعا من العنف الذي يؤدي إلى تهديد أمن واستقرار المجتمع، وترويع المواطنين الآمنين.

من جانب آخر استكمل قصر ثقافة العياط ورشة تعليم رسم الطبيعة الصامتة بألوان الزيت، قدمها الفنان عبد الفتاح أحمد، كما ناقشت إيمان عبد المنصف قصة "عيسي عليه السلام" من تأليف مسعود صبري، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، نفذت مكتبة السلام الثقافية ورشة فنون تشكيلية لتنفيذ مجسمات خروف العيد باستخدام قماش الجوخ، قدمتها إيمان ناجي.