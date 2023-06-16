ختام العرض المسرحي "عين الشفق" في ديروط

اختتمت فرقة قصر ثقافة ديروط المسرحية، ليالي العرض المسرحي"عين الشفق"، على مسرح مدرسة الصنايع بنين بديروط، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

العرض عن قصة الروائي والكاتب هيربرت ويلز، إعداد أندرو إسحق، ديكور وملابس آلاء رجب، تعبير حركي مارك صفوت، وإخراج أحمد عبد العظيم، وبطولة مجموعة من مبدعي شباب المسرح بديروط. وتدور أحداثه حينما طغى الإسبان، وكثرت جرائمهم في بيرو، فر مجموعة من المهاجرين بأنفسهم عبر جبال الأنديز ولكن حدثت انهيارات صخرية كبيرة في الجبال عزلت هؤلاء القوم في واد بعيد عن بقية العالم، فعاشوا به إلى أن انتشر فيهم مرض غريب أصابهم جميعا بالعمى، وقد فسروا ذلك بكثرة الخطايا التي ارتكبوها.

جاءت الليلة الختامية بحضور لجنة التحكيم التى ضمت كلا من الناقد الدكتور أحمد خليفة، والناقد أمل ممدوح، والفنان الديكوريست مجدي عبد الظاهر، وإكرامي إسماعيل بالإدارة العامة للمسرح. وقدم العرض بإشراف فرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للادارة المركزية للشئون الفنية.