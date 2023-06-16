أمين مجلس التعاون: وجود ممثل للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج يعزز الشراكة الاستراتيجية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن وجود ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج يعزز ويؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء بلويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023م، في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل.

وفي بداية اللقاء قدم التهنئة للويجي دي مايو، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح، ومؤكدًا له على استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تقدم له التعاون المطلوب من أجل إنجاح مهامه لما فيه مصلحة الجانبين الخليجي والأوروبي.

وذكر الأمين العام أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الثنائية الإقليمية والدولية.